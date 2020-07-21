Помпео объявил о создании международной коалиции против Китая
Международную коалицию для противостояния Китаю хотят создать США. Об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
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«Мы можем создать коалицию, которая будет понимать эту [исходящую от КНР] угрозу и коллективными усилиями убедит Компартию Китая в том, что подобное поведение не отвечает интересам Китая», - отметил глава Госдепартамента.
Он обвинил Пекин в систематическом нарушении международного права. В качестве примера Помпео привел ситуацию в Южно-Китайском море, конфликт между Китаем и Индией, а также указал на роль Пекина в распространении коронавирусной инфекции в мире.
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