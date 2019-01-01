Коломойский намерен консультировать президента Зеленского

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, которого СМИ называют покровителем и спонсором победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского, пообещал вернуться на Украину после его инаугурации.

Олигарх заявил, что «максимум готов консультировать в чем-то» нового президента Украины, как только тот вступит в должность.

«Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление»,— отметил бизнесмен.