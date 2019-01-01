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Коломойский намерен консультировать президента Зеленского

27 апреля18:39

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, которого СМИ называют покровителем и спонсором победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского, пообещал вернуться на Украину после его инаугурации.

Олигарх заявил, что «максимум готов консультировать в чем-то» нового президента Украины, как только тот вступит в должность.

«Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление»,— отметил бизнесмен.

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Напомним, что Игорь Коломойский выехал за пределы Украины после конфликта с уходящим президентом  Петром Порошенко после того, как бизнесмен лишился должности губернатора Днепропетровской области, а затем - «Приватбанка», бывшего в его собственности.

Ранее украинский политолог Олег Соскин объяснил в эфире НСН, кто распространяет слухи о расследовании в отношении Коломойского.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВыборы На УкраинеИгорь КоломойскийВладимир Зеленский

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