Коломойский намерен консультировать президента Зеленского
Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, которого СМИ называют покровителем и спонсором победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского, пообещал вернуться на Украину после его инаугурации.
Олигарх заявил, что «максимум готов консультировать в чем-то» нового президента Украины, как только тот вступит в должность.
«Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление»,— отметил бизнесмен.
Напомним, что Игорь Коломойский выехал за пределы Украины после конфликта с уходящим президентом Петром Порошенко после того, как бизнесмен лишился должности губернатора Днепропетровской области, а затем - «Приватбанка», бывшего в его собственности.
Ранее украинский политолог Олег Соскин объяснил в эфире НСН, кто распространяет слухи о расследовании в отношении Коломойского.
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