«Калинов мост» представит на «Нашествии-2020» лучшее за 30 лет

Группа «Калинов мост» присоединилась к участникам музыкального фестиваля «Нашествие-2020», который пройдет 24, 25 и 26 июля в Большом Завидово в Тверской области. Ветераны российской альтернативной рок-сцены представят программу «30 лет и три года», в которую вошло все самое яркое за историю группы.

Также лайн-ап фестиваля пополнили латин-рок-коллектив LASCALA и группа STIGMATA.

«На «Нашествие-2020» мы впервые сыграем целиком наш альбом AGONIA. Пластинка, а значит, и наша программа состоит из 10 треков. AGONIA - это парк аттракционов с его американскими горками и комнатами страха. Я написала сценарий для фильма ужасов своей лирической героиней в главной роли», - рассказала вокалистка LASCALA Аня Грин.

В свою очередь гитарист и основатель группы STIGMATA Тарас Уманский пригласил всех на «Нашествие».

«Рады, что в этом году мы снова принимаем участие в фестивале «Нашествие». Нашей банде исполнилось 17 лет, поэтому мы сейчас как раз заканчиваем работу над специальной программой по этому случаю. Она называется «ВЕЧНО XVII». За последнее время мы выпустили акустическую пластинку и сыграли несколько акустических концертов, и я чувствую, что многие наши поклонники прямо соскучились по «мясу!» Поэтому в программу «ВЕЧНО XVII», помимо всех хитов, мы решили добавить крепких боевиков с самых старых альбомов. Собрали всё-всё самое крутое! Приходите к сцене «Ультра», чтобы по-настоящему угореть. Будет огонь, отвечаю!», - заявил музыкант.

Участие в фестивале подтвердили: «КняZz», Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», «Крематорий», «Пилот», Нейромонах Феофан, «Машина времени», «Тараканы!», «СЛОТ», Линда, «кис-кис», «Эпидемия», «План Ломоносова» и «Алиса», «Мураками», LUMEN, «Сплин», «Гудтаймс», «Монгол Шуудан», «АнимациЯ», «Нервы». Панк-оперу «Кащей Бессмертный» представят музыканты «Сектора Газа», а также участники групп «Черный Вторник», «Голос Омерики», «Сектор Газовой Атаки» и «Бродячий Цирк».



Билеты на фестиваль «Нашествие-2020» категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.

