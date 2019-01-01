ХК «Динамо» (Тверь) будет играть в Высшей лиге
В Сочи сегодня, 31 мая, состоялось совещание директоров клубов Высшей хоккейной Лиги (ВХЛ), на котором были подведены итоги прошедшего сезона и представлены заявки на вступление в лигу новых команд.
Генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков заявил о восстановлении фарм-клуба в Высшей Хоккейной Лиге.
«От руководства клуба и себя лично хочу поздравить всех болельщиков и жителей Твери с возвращением большого хоккея в старинный город», – отметил функционер.
Еще на апрельской встрече с Кровопусковым губернатор Тверской Игорь Руденя подчеркнул, что для региона это один из приоритетных спортивных проектов.
«Очень важно работать с молодежью, воспитывать кадры. Для этого у нас есть все необходимые условия». В сезоне 2019/2020 «Динамо» (Тверь) будет располагаться в спортивном комплексе «Юбилейный», - отметил Руденя.
Сейчас в Тверской области отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею.
В регионе хоккеем в областных спортивных школах занимаются более 1000 человек, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает 31 тренера по хоккею. В регионе также создана молодежная команда «Тверичи», в которую входят воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.
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