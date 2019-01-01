ХК «Динамо» (Тверь) будет играть в Высшей лиге

Еще на апрельской встрече с Кровопусковым губернатор Тверской Игорь Руденя подчеркнул, что для региона это один из приоритетных спортивных проектов.

«Очень важно работать с молодежью, воспитывать кадры. Для этого у нас есть все необходимые условия». В сезоне 2019/2020 «Динамо» (Тверь) будет располагаться в спортивном комплексе «Юбилейный», - отметил Руденя.

Сейчас в Тверской области отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею.

В регионе хоккеем в областных спортивных школах занимаются более 1000 человек, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает 31 тренера по хоккею. В регионе также создана молодежная команда «Тверичи», в которую входят воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

