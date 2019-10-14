Жители Видного шокированы следами жертвоприношений
Жители Видного обеспокоены следами жертвоприношений, оставленных на улицах этого подмосковного города. Жители пишут в соцсетях, что «нечистая сила» оставляет следы в районе проспекта Ленинского Комсомола. Там находят отрубленные головы кур и петухов, кровь в тарелках, а также хлеб с ножом на листе с рунами, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
При этом, цель подобных жертвоприношений пока неясна. Эксперты по магическим практикам отмечают, что, скорее всего, это дело рук дилетантов, поскольку профессионалы совершают подобного рода действа в определенных местах, после чего скрывают свидетельства обряда.
По оценке специалистов, через манипуляции с хлебом некто хотел привлечь в свою жизнь что-то хорошее. Однако, в любом случае, подобные места рекомендуется обходить стороной, не углубляясь в детали произошедшего.
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