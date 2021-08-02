Жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны

Двое жителей Ростовской области Магомед Муцольгов и Наталья Романович арестованы по обвинению в хищении почти 12 миллионов рублей у Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

По данным объединённой пресс-службы судов региона, в 2019 году гендиректор ООО «Югспецстрой» Муцольгов и ещё несколько человек похитили у «Объединенного стратегического командования Южного военного округа» более 6,3 миллиона рублей.

Позже глава компании и бухгалтер Наталья Романович вместе с сообщниками, используя реквизиты «Югспецстроя», изготовили и сбыли не менее трёх поддельных распоряжений на общую сумму более 5,4 миллиона рублей».

Муцольгова и Романович обвиняют в хищении средств, выделенных по государственному оборонзаказу. В отношении них возбуждено дело по статье «неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, против директора завели дело по статье «мошенничество».

Директора и бухгалтера «Югспецстроя» арестовали до 21 сентября. После задержания силовики провели у них дома и на работе 25 обысков, были изъяты некоторые вещи и документы.

Ранее на два месяца в СИЗО отправили управляющего Пенсионным фондом РФ по Челябинской области (ОПФР) Виктора Чернобровина, который обвиняется в получении взяток, сообщает Ura.ru.

