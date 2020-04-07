Житель Подмосковья спрятал убитую им жену в трубу

В подмосковном Орехово-Зуеве задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей супруги.

Тело женщины было найдено в дренажной трубе возле частного дома в деревне Митино. Судебно-медицинская экспертиза установила, что к тому моменту она была мертва уже сутки, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

На допросе подозреваемый заявил, что поссорился с женой и в ходе конфликта нанес ей роковую травму. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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