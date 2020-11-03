Житель Москвы из Севастополя задушил свою мать за просьбу меньше пить

Житель Крыма задушил собственную мать во время ссоры на почве злоупотребления спиртными напитками. Убийство совершено в квартире одного из домов по улице Бианки в Новой Москвые.

В полицию о преступлении сообщил родной дядя душегуба – брат убитой. Молодому человеку 1990 года рождения не понравилось, что мать делает ему замечание из-за того, что он чересчур много пьет. Во время перебранки юноша задушил мать, обмотал ей голову пластиковым пакетом и, оставив тело на полу, продолжил выпивать, сообщает «360».

Труп несчастной нашли через 10–12 часов после кончины. Мать и сын были зарегистрированы в Севастополе, хотя проживали на территории российской столицы. Возбуждено уголовное дело.

