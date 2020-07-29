Жертвой крушения самолета в Канаде стал один человек
29 июля 202000:56
В западной канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, погибла 66-летняя женщина. Также в результате происшествия пострадала 21-летняя девушка, ее госпитализировали. Кто из них был пилотом самолета неизвестно.
Отмечается, что самолет совершил попытку приземлиться на заброшенной взлетно-посадочной полосе в городе Мишн.
Начато расследование авиакатастрофы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru