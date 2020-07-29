Жертвой крушения самолета в Канаде стал один человек

В западной канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, погибла 66-летняя женщина. Также в результате происшествия пострадала 21-летняя девушка, ее госпитализировали. Кто из них был пилотом самолета неизвестно.

Отмечается, что самолет совершил попытку приземлиться на заброшенной взлетно-посадочной полосе в городе Мишн.

Начато расследование авиакатастрофы.



