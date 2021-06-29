Жертвами ДТП на Ставрополье стали три человека
В Советском округе Ставропольского края произошло столкновение двух автомобилей, трое человек погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ставрополью.
В сообщении указано, что авария произошла на 280 километре трассы "Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды" между автомобилями Hyundai и ВАЗ. Водитель и два пассажира ВАЗ погибли на месте, водитель Hyundai и третий пассажир ВАЗ находятся в реанимации.
ТАСС передает, что все участники ДТП были жителями Ставрополья. Следователи и сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, а также обстоятельства и степень ответственности участников.
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