Женщина-машинист погибла при обрушении мостового крана на НЛМК
2 декабря 202100:20
Один человек погиб при обрушении мостового крана в конвертерном цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что кран обрушимся в ходе выполнения стандартной технологической операции. Погибла женщина-машинист, находившаяся в кабине крана.
В пресс-службе предприятия выразили соболезнования близким погибшей. Причины произошедшего устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru