Женщина-машинист погибла при обрушении мостового крана на НЛМК

Один человек погиб при обрушении мостового крана в конвертерном цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что кран обрушимся в ходе выполнения стандартной технологической операции. Погибла женщина-машинист, находившаяся в кабине крана.

В пресс-службе предприятия выразили соболезнования близким погибшей. Причины произошедшего устанавливаются.

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Фото: nlmk.com
ТЕГИ:Производство
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