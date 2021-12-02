Женщина-машинист погибла при обрушении мостового крана на НЛМК

Один человек погиб при обрушении мостового крана в конвертерном цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что кран обрушимся в ходе выполнения стандартной технологической операции. Погибла женщина-машинист, находившаяся в кабине крана.

В пресс-службе предприятия выразили соболезнования близким погибшей. Причины произошедшего устанавливаются.

