Жена Джона Траволты скончалась от рака груди

Траволта и Престон поженились в 1991 году. У них родились трое детей. Старший, Джетт, появился на свет в 1992 году и в 2009 году скончался после эпилептического припадка. У пары также есть дочь Элла Блю (родилась в 2000 году) и сын Бенджамин (родился в 2010 году).

Актёр сообщил, что намерен посвятить своё время детям.

