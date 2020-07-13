Жена Джона Траволты скончалась от рака груди
Супруга актёра Джона Траволты, актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасти 57 лет. Она скончался от рака молочной железы, с которым боролась два года, сообщил Траволта на своей странице в «Инстаграме».
Траволта и Престон поженились в 1991 году. У них родились трое детей. Старший, Джетт, появился на свет в 1992 году и в 2009 году скончался после эпилептического припадка. У пары также есть дочь Элла Блю (родилась в 2000 году) и сын Бенджамин (родился в 2010 году).
Актёр сообщил, что намерен посвятить своё время детям.
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