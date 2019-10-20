Росгвардеец умер, пытаясь получить краповый берет

Как сообщает портал Dvhab.ru, росгвардейцы со всего Дальнего Востока приехали в Хабаровский край сдавать этот экзамен. Росгвардеец из Улан-Удэ дошел до этапа рукопашного боя, однако в поединке соперник проломил ему череп.

В результате мужчина впал в кому и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. В управлении Росгвардии по Хабаровскому краю изданию сообщили, что сдача экзаменов на краповые береты в их ведение не входит.





