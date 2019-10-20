Росгвардеец умер, пытаясь получить краповый берет

20 октября 201918:38

Сотрудник Росгвардии получил смертельную травму во время сдачи экзамена на право ношения крапового берета.

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Как сообщает портал Dvhab.ru, росгвардейцы со всего Дальнего Востока приехали в Хабаровский край сдавать этот экзамен. Росгвардеец из Улан-Удэ дошел до этапа рукопашного боя, однако в поединке соперник проломил ему череп.

В результате мужчина впал в кому и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. В управлении Росгвардии по Хабаровскому краю изданию сообщили, что сдача экзаменов на краповые береты в их ведение не входит.


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ФОТО: pixabay.com
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