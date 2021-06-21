Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано 21 июня в Тихом океане, сообщает ТАСС.

По данным Геологической службы США, сейсмособытие произошло в районе Кермадекского архипелага, который входит в состав Новой Зеландии.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 972 км к северо-востоку от города Фангареи и на глубине 27 км.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9 у побережья Камчатки, сообщает RT. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 69 км от села Тиличики.

