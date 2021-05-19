Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Тихом океане

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясние в магнитудой 5,5 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС.

По информации центра, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 3,2 км к западу от города Вальдивия (Чили). Очаг природного явления располагался на глубине 10 км.

Угроза цунами не объявлялась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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