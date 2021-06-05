Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов Чили
5 июня 202108:52
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, очаг подземных толчков находился на глубине 9,6 км. Эпицентр землетрясения располагался в 159 км от города Конститусьон с населением около 41 тысячи человек.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru