Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков находился на глубине 9,6 км. Эпицентр землетрясения располагался в 159 км от города Конститусьон с населением около 41 тысячи человек.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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ФОТО: общественное достояние
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЧили
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