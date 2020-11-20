Захватчик офиса микрозаймов в Тбилиси потребовал снижения банковских процентов и цен на лекарства
Захвативший заложников в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси озвучил свои требования к властям. Фрагмент видеообращения захватчика, распространённого на странице в соцсети одного из заложников, показала грузинская телекомпания «Формула».
Злоумышленник выдвинул большое количество требований, все они касаются социальных тем. В частности, в списке захватчика оказались сокращение процентов для банковских займов и снижение цен на медикаменты.
Ранее МВД Грузии подтвердило информацию о захвате микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. Вооружённый человек ворвался в здание и захватил в заложники девять человек, находившихся в офисе. Полиция оцепила прилегающую территорию и принимает все необходимые неотложные меры.
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