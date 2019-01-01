Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».

Такие данные назвал сам задержанный в Лефортовском суде Москвы, где проходила процедура избрания меры пресечения. Отмечается, что ФСБ просит арестовать мужчину сроком на два месяца.

Напомним, как ранее сообщала «Свободная пресса», ФСБ задержала некоего Александра Воробьёва по подозрению в государственной измене. Иных данных о подозреваемом и обстоятельствах его задержания не раскрывалось. Добавим, статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

