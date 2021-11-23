Задержан гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар» по подозрению в коррупции

Гендиректор компании "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев задержан по подозрению в незаконном получении многомиллионной сумму денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Руднев является фигурантом уголовного дела о коррупции. В настоящее время принимается решение о его транспортировке в Москву для допроса.

Агентство отмечает, что не имеет официального подтверждения данной информации.

Компания входит в структуру «Газпром межрегионгаз», которая является дочерней компанией «Газпрома».