Заблудившиеся в Приэльбрусье туристы спасены

Спасатели нашли заблудившихся в Приэльбрусье туристов и вывели их в безопасное место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее сегодня сообщалось, что три туриста заблудились в горах на обратно пути. Отмечалось, что они, предположительно, находятся районе ледника "Когутай" на высоте 2900 метров над уровнем моря.

По данным агентства, туристов доставили на поляну Азау, медпомощь им не потребовалась. Спасательная операция завершилась в 23.32.



