Взрыв произошел в котельной в Екатеринбурге

Взрыв произошел в Екатеринбурге, предположительно, в районе котельной на улице Гурзуфской. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным агентства, местные жители сообщили, что из-за хлопка у машин, стоявших неподалеку от места происшествия, дребезжали стекла. К месту ЧП прибыли правоохранительные органы и сотрудники МЧС.

Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на источники, причиной взрыва могли стать пусковые работы в котельной. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

