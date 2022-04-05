Взрыв произошел в Белгородской области
5 апреля 202221:59
Взрыв произошел в Белгородской области на территории Красногвардейского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Анну Куташову.
По ее словам, никто не пострадал. Куташова также заявила, что это был не обстрел.
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5 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru