Взрыв произошел в Белгородской области

Взрыв произошел в Белгородской области на территории Красногвардейского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Анну Куташову.

По ее словам, никто не пострадал. Куташова также заявила, что это был не обстрел.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВзрывБелгород
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