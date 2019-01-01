Взрыв прогремел в Лионе

Взрыв прогремел во французском городе Лион. Как сообщает телеканал CNews, есть немало пострадавших. По данным местных СМИ, взорвался сверток на улице Виктора Гюго в центре города.

По другим данным, адская машинка, начиненная поражающими элементами, находилась в посылке. Сотрудники полиция оцепили место происшествия. Как отмечает RT, городские власти призвали граждан в целях безопасности избегать места происшествия.

