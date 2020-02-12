Взрыв прогремел в Амстердаме, сообщили силовые структуры Нидерландов. Как уточняет городская полиция, по предварительным данным, речь идёт о взрывном устройстве, которое сработало в офисе почтовой компании, расположенном в деловом центре.

Как сообщает Reuters, позднее произошел еще один взрыв. По первым данным, никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция и экстренные службы, передает RT.

В первом случае взрывное устройство, предположительно, находилось в посылке, отмечает «Свободная пресса».

