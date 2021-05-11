Второго нападавшего на школу в Казани ликвидировали
11 мая 202110:52
Второго стрелявшего в школе в Казани ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, он удерживал заложников на третьем этаже здания и отстреливался от силовиков. Его 19-летнего подельника Ильназа Галявиева задержали, сообщил Telegram-канал Baza.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- В районе гимназии в Казани введен режим КТО после стрельбы
- Полиция задержала предполагаемого пособника стрелков в Казани
- В России выявлено более 8 тысяч новых заражений COVID-19
- Число погибших при стрельбе в Казани достигло 11
- Появилось видео задержания предполагаемого стрелка в Казани
- Правительство отчитается о работе за 2020 год перед Госдумой
- Второго нападавшего на школу в Казани ликвидировали
- Мэрия Казани опровергла сообщения о стрельбе в еще одной школе
- Произошел взрыв в квартире одного из нападавших на школу в Казани
- Госдума 11 мая рассмотрит законопроект о денонсации ДОН
11 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru