Второго нападавшего на школу в Казани ликвидировали

Второго стрелявшего в школе в Казани ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, он удерживал заложников на третьем этаже здания и отстреливался от силовиков. Его 19-летнего подельника Ильназа Галявиева задержали, сообщил Telegram-канал Baza.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ШколаСтрельбаКазань
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