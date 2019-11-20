Возвращавшийся с похорон погибших в ДТП родителей пермяк разбился насмерть

В Пермском крае в ДТП погиб 32-летний мужчина, который возвращался домой с похорон родителей. Тремя днями ранее они также погибли в аварии. Уточняется, что ДТП произошло 19 ноября на автотрассе Пермь – Ильинский. Автомобиль Dacia Logan, которым управлял сын погибших, вылетел в кювет и врезался в столб. В автомобиле также находился пассажир. Он был госпитализирован с травмами.

За трое суток до этого также в аварии погибли родители мужчины. Они также разбились на это трассе 16 ноября. Автомобиль «ВАЗ-2104» вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым Mersedes.

