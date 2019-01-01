Возросло число жертв от взрыва на шахте в Луганске

14 горняков пропали без вести после взрыва метана на шахте в Луганске утром 25 апреля. Спасатели уже обнаружили тела трех погибших, сообщает RT.

Авария произошла на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка, пишет «Свободная пресса». Известно, что обвал произошел на глубине 150 метров.

На месте работают бойцы МЧС России, в том числе отряд горноспасателей.

Как пишет ТАСС, потребителями добываемого на шахте «Схидкарбон» угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево Донецкой народной республики.

