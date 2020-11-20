Вооруженный мужчина захватил здание микрофинансовой организации в Тбилиси

МВД Грузии подтвердило захват офиса одной из микрофинансовых организаций на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что, по предварительной информации, в офис ворвался вооруженный человек. Правоохранители оцепили территорию вокруг места происшествия, принимаются все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе рассказал, что захвачены девять человек, по данным полиции - их удерживает один человек, передаёт Sputnik Грузия.

Телеканал «Формула» сообщает, что возможна эвакуация людей из жилого дома, на первом этаже которого расположена микрофинансовая организация.