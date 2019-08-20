Вертолёт с россиянами разбился в Греции, обесточив целый остров. Видео
Вертолет, в котором, предположительно, летели двое туристов из России вместе с пилотом, упал у побережья острова Порос в Греции. По сообщению местного информационного портала, винтокрылая машина зацепила линию электропередачи. Это вызвало отключение света по всему острову.
Как отмечает «Свободная пресса», после того, как вертолёт задел провода, последовал взрыв, и машина упала в море. Все люди, которые находились на борту, погибли. В сети появилось видео места происшествия.
По предварительным данным, борт направлялся из города Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Вертолет перевозил женщину с ребёнком. Как передает Телеканал «360», они, предположительно, арендовали вертолет, чтобы добраться до аэропорта.Посольство России в Греции выясняет обстоятельства ЧП.
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