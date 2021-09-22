Вертолёт МЧС РФ вылетел на поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26
22 сентября 202114:15
Более 40 спасателей на технике высокой проходимости участвуют в поисках пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26, сообщает пресс-служба МЧС России.
В сообщении говорится, что к месту потисков также вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями.
Ранее под Хабаровском исчез с радаров самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт, сообщает RT. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
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22 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru