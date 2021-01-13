Варламов прокомментировал своё задержание в Южном Судане

Блогер Илья Варламов рассказал о задержании пятерых россиян в Южном Судане. Видео обнародовал паблик Mash в соцсети «Вконтакте».

«Подошёл мужик, сказал, что мы арестованы, и если не отдадим телефоны, то придут военные и всё заберут», - сообщил блогер.

По словам Варламова, россиян обвиняют в отсутствии «разрешения от какого-то Министерства дикой природы».

Ранее стало известно, что Варламова, его супругу, а также участника Pussy Riot Петра Верзилова и ещё двух россиян задержали в городе Капоэта. Блогер рассказал, что причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в его багаже.

Позже сотрудник российского посольства в Уганде, которое курирует Южный Судан, сообщил ТАСС, что в дипмиссию поступило обращение от Варламова и Верзилова.

