Варламов прокомментировал своё задержание в Южном Судане
Блогер Илья Варламов рассказал о задержании пятерых россиян в Южном Судане. Видео обнародовал паблик Mash в соцсети «Вконтакте».
«Подошёл мужик, сказал, что мы арестованы, и если не отдадим телефоны, то придут военные и всё заберут», - сообщил блогер.
По словам Варламова, россиян обвиняют в отсутствии «разрешения от какого-то Министерства дикой природы».
Ранее стало известно, что Варламова, его супругу, а также участника Pussy Riot Петра Верзилова и ещё двух россиян задержали в городе Капоэта. Блогер рассказал, что причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в его багаже.
Позже сотрудник российского посольства в Уганде, которое курирует Южный Судан, сообщил ТАСС, что в дипмиссию поступило обращение от Варламова и Верзилова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru