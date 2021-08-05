В здании Киевского вокзала в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на цокольном этаже здания Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В здании Киевского вокзала на цокольном этаже произошло возгорание, что горит и площадь устанавливается», — передает агентства.

По данным РЕН ТВ, задымление началось в помещении, где расположены кассы. Площадь возгорания составляет 25 квадратных метров.

Пассажиров и сотрудников вокзала в целях безопасности эвакуировали из здания.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления МЧС, было зафиксировано загорание личных вещей на общей площади около 25 кв. м. на цокольном этаже вокзала.

В 17:42 возгорание ликвидировали, сообщает Ura.ru.