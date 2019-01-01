Происшествия

В Ярославской области пешеход погиб под колесами автобуса, перевозившего детей

22 мая00:56

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пешеход погиб под колесами автобуса, перевозившего детей в Ярославской области.

При доставлении в больницу пострадавший скончался.

В автобусе никто не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и спедотатели, передает «Интерфакс».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ГИБДД

партнеры