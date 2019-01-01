Происшествия
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и спедотатели, передает «Интерфакс».
В Ярославской области пешеход погиб под колесами автобуса, перевозившего детей
22 мая00:56
Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пешеход погиб под колесами автобуса, перевозившего детей в Ярославской области.
При доставлении в больницу пострадавший скончался.
В автобусе никто не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и спедотатели, передает «Интерфакс».
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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