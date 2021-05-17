В Вологде после отравления курсантов возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
В сообщении уточняется, что дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По данным ГУ МЧС по Вологодской области, 16 мая в инфекционную больницу были доставлены 47 курсантов с признаками отравления.
В настоящее время следователи проводят обыски и изымают документацию, связанную с организацией питания курсантов и поставками продуктов. При участии сотрудников Роскомнадзора изымаются пробы в пищеблоке институа, а также столовой и расположенном в здании кафе.
Ранее за медпомощью обратились 28 учащихся и один работник колледжа в Комсомольске-на-Амуре, сообщает RT. В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю заявили, что причиной вспышки кишечной инфекции стала некачественная вода из кулера в общежитии.
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