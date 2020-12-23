В Великом Новгороде ребенок выжил, выпав из окна 8-го этажа
Восьмилетний мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа дома в Великом Новгороде. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, мальчик оставался дома один. Он был доставлен в больницу с многочисленными травмами, тяжесть полученных повреждений не уточняется.
СК инициировал доследственную проверку. Будут выяснены причины происшествия, условия проживания и воспитания в семье. По итогам проверки следователи могут возбудить уголовное дело.
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