В Югре вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Вертолет Ми-8 аварийно сел в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, вертолет выполнял техническое задание по контролю за состоянием газопровода. Днем 18 марта воздушное судно совершило аварийную посадку.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал», - указали в СК.

Уточняется, что при полете вертолета загорелся датчик отказа двигателя, и командир выполнил вынужденную посадку. Технические повреждения получило шасси. После инцидента проводится проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта с причинение крупного ущерба.

Ранее вертолет компании «Ямал» совершил вынужденную посадку на посадочной площадке «Тазовский-Ямал» на фоне отказа левого двигателя, напоминает Ura.ru.

