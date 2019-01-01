Происшествия
На месте происшествия работают экстренные службы.
В Тверской области произошло ДТП с автобусом
25 июня00:55
Вечером 24 июня на трассе М9 «Балтия» маршрутка «Мерседес» рейса «Москва-Великие Луки» съехала в кювет.
ДТП произошло около 22.50 в Нелидовском районе Тверской области на 317 километре трассы «Москва-Рига», сообщает vot69.ru
В результате ДТП пострадали три человека. Угрозы их жизням нет.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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ТЕГИ:ДТП