Происшествия

В Тверской области произошло ДТП с автобусом

25 июня00:55

Вечером 24 июня на трассе М9 «Балтия» маршрутка «Мерседес» рейса «Москва-Великие Луки» съехала в кювет.

ДТП произошло около 22.50 в Нелидовском районе Тверской области на 317 километре трассы «Москва-Рига», сообщает vot69.ru

В результате ДТП пострадали три человека. Угрозы их жизням нет.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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ТЕГИ:ДТП