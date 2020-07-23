В центре Москвы упал подъёмный кран

Подъёмный кран рухнул на строительной площадке на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло в четверг утром. По имеющимся данным пострадал один человек.

Другие подробности пока не приводятся.

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