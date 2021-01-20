В центре Мадрида прогремел мощный взрыв
20 января 202117:39
На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости.
Как говорится в соцсетях, взрыв газа произошел в доме престарелых.
Данных о пострадавших пока нет.
Explosión de gas en Madrid en la calle Toledo.— Juanan (@jacasi197O) January 20, 2021
Residencia de Ancianos Los Nogales.
Ya.esta tardandonla extrema izquierda podemita y socialista y demás escoria en echarle la culpa a Ayuso. pic.twitter.com/344uMjPMzS
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20 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru