В центре Мадрида прогремел мощный взрыв

На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости.

Как говорится в соцсетях, взрыв газа произошел в доме престарелых.

Данных о пострадавших пока нет.

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ФОТО: Twitter/@jacasi197O
ТЕГИ:Испания
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