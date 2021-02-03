В США 95-летний мужчина выстрелил в сотрудника дома престарелых
В США 95-летний постоялец дома престарелых выстрелил в сотрудника учреждения, тот получил серьезные ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Denver Channel.
По имеющимся данным, стрельба произошла утром 3 февраля в доме престарелых города Лафайетт в 35 километрах от Денвера, штат Колорадо. По данным полиции, подозреваемый выстрелил один раз из небольшого пистолета, однако пострадавший сотрудник находится в критическом состоянии, его госпитализировали.
Полиция задержала пенсионера, он не оказывал сопротивления. Мотивы его поступка неизвестны.
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