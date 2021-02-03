В США 95-летний мужчина выстрелил в сотрудника дома престарелых

В США 95-летний постоялец дома престарелых выстрелил в сотрудника учреждения, тот получил серьезные ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Denver Channel.

По имеющимся данным, стрельба произошла утром 3 февраля в доме престарелых города Лафайетт в 35 километрах от Денвера, штат Колорадо. По данным полиции, подозреваемый выстрелил один раз из небольшого пистолета, однако пострадавший сотрудник находится в критическом состоянии, его госпитализировали.

Полиция задержала пенсионера, он не оказывал сопротивления. Мотивы его поступка неизвестны.