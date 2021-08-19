В Сомали пять человек погибли при взрыве, совершенном смертником
19 августа 202120:59
Как минимум пятеро человек стали жертвами взрыва, устроенного террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает информационный портал Garowe.
Кроме того, несколько человек пострадали. Бомба была взорвана недалеко от штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA).
По данным портала, никакая террористическая группировка еще не взяла ответственность за теракт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru