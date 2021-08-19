В Сомали пять человек погибли при взрыве, совершенном смертником

Как минимум пятеро человек стали жертвами взрыва, устроенного террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает информационный портал Garowe.

Кроме того, несколько человек пострадали. Бомба была взорвана недалеко от штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA).

По данным портала, никакая террористическая группировка еще не взяла ответственность за теракт.

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ФОТО: AP Photo / Ebrahim Noroozi
ТЕГИ:ТерроризмВзрывное УстройствоСомали
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