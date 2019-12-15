В Сети появилось видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Видео процесса буксировки затонувшей в Южной бухте Севастополе подводной лодки Б-380 «Святой Георгий»опубликовал в личном аккаунте местный житель.
От плавучего дока ПД-16, затонувшего в ночь на воскресенье, 15 декабря, подлодку Б-380 оттащили рейдовые буксиры Черноморского флота. Субмарина находится посередине Южной бухты.
Напомним, одной из причин инцидента эксперты назвали неудовлетворительное состояние ремонтного оборудования. Плавдок и подводная лодка вывыдены из эксплуатации более 10 лет назад, планировалась их утилизация.
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