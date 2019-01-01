Происшествия
На месте работают медики Центра медицины катастроф и сотрудники ДПС.
В Саратове «скорая помощь» попала в ДТП
28 июня22:18
Около железнодорожного вокзала в Саратове произошло столкновение машины «скорой помощи» и рейсового автобуса №75, сообщает «АиФ-Саратов».
В результате ДТП пострадали врач из бригады «скорой» и пассажирка автобуса.
На месте работают медики Центра медицины катастроф и сотрудники ДПС.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП
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