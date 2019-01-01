Происшествия

В Саратове «скорая помощь» попала в ДТП

28 июня22:18

Около железнодорожного вокзала в Саратове произошло столкновение машины «скорой помощи» и рейсового автобуса №75, сообщает «АиФ-Саратов».

В результате ДТП пострадали врач из бригады «скорой» и пассажирка автобуса.

На месте работают медики Центра медицины катастроф и сотрудники ДПС.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП