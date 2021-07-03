В Самаре обнаружили труп отравленного в 2012 году банкира Пузикова
Тело Екатерины Пузиковой обнаружили в Самаре. Она была вдовой отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
«Сегодня утром дома был обнаружен труп Екатерины Пузиковой с несколькими ножевыми ранениями», - написал адвокат Андрей Соколов в своем Twitter.
По данным источника в силовых структурах региона, Пузикова найдена с черепно-мозговой травмой, у женщины нет ножевых ранений.
По данным пресс-службы СУСК, сотрудники управления устанавливают местонахождение подозреваемого в убийстве.
«В настоящее время сотрудники следственного управления СК РФ по Самарской области работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - пояснили в управлении.
Екатерина Пузикова обвинялась в отравлении своего мужа, замдиректора самарского филиала Россельхозбанка. По данным СК РФ, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе Пузиков, оказались в больнице с признаками отравления. Дмитрий Пузиков скончался 20 марта. Дважды его супруга была обвинена в преступлении в суде первой инстанции. Ее оправдали в апелляционной инстанции 31 октября 2017 года. Следствие пришло к выводу, что женщина решила убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены».
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