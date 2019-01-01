В результате паводка в Иркутской области погибли 12 человек

В результате паводка в Иркутской области, по данным МВД, погибли 12 человек. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Кроме того, он уточнил, что неизвестной остаётся судьба ещё 9 человек. Ранее сегодня сообщалось, что о пяти погибших, затем эта цифра увеличилась до семи.

Напомним, паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня. Уровень воды в реке Ия превышал критические отметки почти на семь метров. В ночь на 30 июня Владимир Путин провел в Братске совещание, в ходе которого обсуждалась ситуация в подтопленных районах.

Между тем, РИА Новости отмечают, что лагеря отдыха Алтая готовы принять детей из пострадавшей от паводка Иркутской области. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Ранее НСН писала, что выплаты пострaдaвшим из-зa нaводнения в Иркутской облaсти нaчались в минувшее воскресенье, 30 июня. Об этом заявил министр трудa и социaльной зaщиты России Максим Топилин.