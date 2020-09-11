В порту Бейрута произошло новое возгорание

Новое возгорание зафиксировано в морском порту Бейрута, где ранее днем потушен пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство, ссылаясь на данные местных СМИ, отмечает, что пламя было оперативно локализовано, в тушении огня задействованы вертолеты ВВС Ливии.

Отмечается, что глава портовой администрации Басем аль-Кейси не смог назвать точную причину нового возгорания. По его мнению, это может быть жара или техническая ошибка.

Ранее в четверг, 10 сентября, огонь охватил склад автомобильных шин и горюче–смазочных материалов, расположенный зоне морского порта.

Напомним, в начале августа этот порт был фактически уничтожен мощным взрывом. Он произошёл при детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. По официальным данным, погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. 9 августа поиск выживших после взрыва людей был завершен.







