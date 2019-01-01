Происшествия

В Подмосковье рухнул мост

19 июня13:57

В Московской области обрушился мост, передает РИА «Новости». Речь идет о сооружении через реку Лама в Волоколамском районе.

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ТЕГИ:Подмосковье