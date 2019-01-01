В Подмосковье рухнул мост

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Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа «Спартак» объявил об уходе капитана Дениса Глушакова Экс-главный санитарный врач заявил о невозможности жить без времени

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