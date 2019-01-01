Происшествия
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В Подмосковье рухнул мост
19 июня13:57
В Московской области обрушился мост, передает РИА «Новости». Речь идет о сооружении через реку Лама в Волоколамском районе.
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ТЕГИ:Подмосковье
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