В Подмосковье нашли обезглавленного столичного фотографа
11 декабря 201916:38
В подмосковном Никифорове под Лосино-Петровским недалеко от автобусной остановки нашли обезглавленное тело мужчины.
В Следственном комитете заявили, что личность покойного предварительно установлена – это 37-летний москвич, который приехал в область, чтобы фотографировать животных в лесу.
По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначена-судебно-медицинская экспертиза, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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