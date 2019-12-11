В Подмосковье нашли обезглавленного столичного фотографа

В подмосковном Никифорове под Лосино-Петровским недалеко от автобусной остановки нашли обезглавленное тело мужчины.

В Следственном комитете заявили, что личность покойного предварительно установлена – это 37-летний москвич, который приехал в область, чтобы фотографировать животных в лесу.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначена-судебно-медицинская экспертиза, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

