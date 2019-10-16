В Подмосковье ищут девушку после прощального письма
Девушку из Сергиева Посада, оставившую прощальную записку, ищут в Московской области. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», Алена Семенова покинула дом в понедельник, 14 октября и пропала. Мать обратилась в полицию, когда обнаружила письмо дочери, в котором та призналась, что решила начать новую жизнь «в другом городе с чистого листа».
Сестра пропавшей говорит, что Алёна также написала своим товарищам, что не видит для себя будущего в подмосковном городе и больше здесь не появится. Одновременно девушка удалила все свои аккаунта в социальных сетях и, судя по всему, вытащила из телефона сим-карту.
По словам сестры, для такого поступка не было никаких предпосылок. Девушка училась в колледже на парикмахера. Приметы Алены Семеновой: рост 165 см, светлые волосы. Всех, кто может помочь информацией, родные просят звонить в полицию. В поисках также принимает участие отряд «Лиза Алерт».
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