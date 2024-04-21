В Подмосковье дерево упало на ребенка на детской площадке

На детской площадке в подмосковном Красногорске дерево упало на девочку 2021 года рождения, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в парке Ивановские пруды. Из-за сильного порыва ветра верхушка дерева рухнула на детскую площадку.

«Пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение», - рассказали в ведомстве.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о халатности, приведшей к травмированию ребенка.

В минувшую пятницу в Москве и области сильный ветер повалил свыше 100 деревьев. Местами порывы достигали 25 метров в секунду, отмечает «Радиоточка НСН».

